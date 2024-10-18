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第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮在（18）日盛大登場，大獎之一「綜藝節目獎」出爐，由《未來少女 NEXT GIRLZ》奪下寶座，《未來少女》由金牌製作人詹仁雄製作，主持人木木和製作組都在發表感言時說出對他的感謝，製作組也喊話希望觀眾可以多多支持正在熱播中的《原子少年2》。主持人木木提到能夠獲得綜藝節目獎，主要非常謝謝工作人員們，因為節目真的是大工程，她表示很開心能夠參與其中，一起參與了少女們的追夢過程，讓她覺得是非常感謝的，她也感謝詹仁雄：「沒有詹哥就沒有我。」製作組也一一發表了對詹仁雄和文化部的感謝，因為透過《未來少女》這個節目，讓台灣有很多年輕的小朋友有機會，也喊話觀眾可以繼續支持《原子少年2》：「有非常多的少年們努力的在追夢，然後也都是原創的音樂，希望大家可以多多幫我們宣傳。」《未來少女》由金牌製作人詹仁雄製作，召集了六個經紀公司打造的六組團隊，包括「日光之橙」、「薄荷水晶」、「黑曜精靈」、「紫月光」、「緋紅魅影」以及「幻藍小熊」，針對不同主題參賽，另外還有神秘隱藏團「幽靈水晶」，透過人氣投票解鎖舞台。先前節目冠軍「幻藍小熊」還進軍韓國，精良的節目製作備受評審肯定，也讓他們首度入圍綜藝節目就成功拿下獎座。