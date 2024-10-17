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▲林襄敬業應援，做生意似乎比較沒概念。（圖／林襄IG）

▲林襄經紀人已回應「餐酒館的合作關係在今年六月都已經結束了。」（圖／林襄臉書）

啦啦隊女神林襄的事業蒸蒸日上，去（2023）年9月她參與投資開設的「SAKURA餐酒館」近日宣布將於11月舉辦「Art Aquarium」金魚藝術展，但此舉引發動保人士的憂慮，擔心五顏六色的燈光展示對金魚健康不利。林襄透過經紀人回應，表示她已與餐酒館終止合作，並未參與此活動的規劃。這場展覽中，金魚將置於紫色、藍色等色彩繽紛的燈光下，這樣的設計引起動保人士質疑，擔心燈光可能對金魚造成壓力。農業部長陳駿季今（17）日也公開表示，已經行文台北市政府，建議業者調整展覽設計，以確保對動物的福利。林襄的經紀人回應此爭議時表示：「林襄與餐酒館的合作關係在今年六月都已經結束了，後續餐酒館的營運規劃與活動內容，林襄均未再參與也無從知悉。本次事件也是看到新聞才知道的，就不方便代為回應了。謝謝。」她進一步強調，林襄對餐酒館的後續活動並無任何影響力或知情權。