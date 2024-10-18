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▲許富凱（左）笑說自己的造型是白骨精。（圖／三立提供）

▲許富凱（左）和Marz23（右）在金鐘59典禮首次合作，帶來組曲表演。（圖／三立提供）

金曲歌王許富凱在第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮上，首度和Marz23合作表演，兩人選唱張惠妹的《好膽你就來》以及伍佰的《樹枝孤鳥》，「宮廟風」舞台加上傳統樂器的助陣，與眾不同的路線令人耳目一新，造型上也是超破格，許富凱身穿骷顱頭衣服、頭上做了一對惡魔角，讓PTT網友看到傻眼直呼：「提早過萬聖節？」、「造型不好評價，但歌是好聽的」、「是不是被整了？」對此許富凱在典禮串場時坦言事情並不知情，在做完造型後，和Marz23兩人都很傻眼！對於網友評價，許富凱笑說做完造型後，和Marz23看著對方都傻眼，自嘲穿著骷顱裝的自己是白骨精。兩人這次初次合作，嗨到文化部長都站起來跳舞，Marz23大讚和許富凱是100分的合作對象，許富凱則給予更高的101分評價。許富凱這次第一次和Marz23合作，坦言兩首歌是有點累，笑說要多吃一點。Marz23還透露媽媽要自己跟許富凱要簽名照，許富凱也貼心表示已經準備好了兩張專輯。串場主持人黃豪平也喊話兩人，希望他們還有下次合作機會。