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▲元太、雲創通訊、三商家購策略合作，打造智慧新零售。（圖／業者提供）

雲創通訊今（17日）宣示與元太科技、三商家購召開記者會，宣布從電子紙到系統串接共同合作，為全台美廉社門市導入電子紙貨架標籤，打造智慧新零售計畫及零售永續生態鏈。本項目總投資金額逾新台幣4.5億元，美廉社將成為全台最多門市導入電子貨架標籤ESL的零售通路。雲創通訊總經理魏駿愷表示，作為台灣在地的電子貨架標籤廠商，這次與三商家購合作，結合元太科技的電子紙技術，與自有的Sub-1GHz通訊技術，打造出高效穩定的電子紙標籤解決方案ELSA，此方案具備超長傳輸距離的特性，能夠確保數據傳輸的穩定性與精準度，完美符合零售多型態門市的需求。三商家購總經理邱光隆表示，本次投資除了評估ESG減碳目標外，隨著就業人口結構老化，為改善缺工問題，使用電子貨架標籤好處不少，包含減少每次上下架的紙本價卡印刷成本、物流運輸成本，經初步計算，導入電子貨架標籤後，每間門市每天可省下超過1小時的工時，可以提供更多的軟性服務給顧客。另一方面，每個電子價卡使用壽命平均7-10年，以這次使用的2.2吋電子貨架標籤來說，美廉社全台門市一年可減少近7,000公噸的碳排放，未來將邁向全店低碳無紙化目標。三商家購總經理邱光隆指出，本次與元太科技及系統商雲創通訊三方合作是中長期ESG永續經營的規劃，美廉社不僅已於第二季在示範門市導入測試效能，第四季則已啟動導入全台門市計畫，預計明（2025）年中全台門市將全數安裝完畢。未來也不排除導入更大尺寸的電子紙廣告看板，甚至應用於物流中心等，規劃零售業ESG永續的長遠計畫。身為全球電子紙領導品牌E Ink元太科技總經理甘豐源表示，與三商家購有超過十年的合作基礎，感謝三商家購一直很積極投入智慧零售的運營升級，加上雲創通訊的加入，，讓台灣的消費者有機會享受更數位、環境友善的消費全方位體驗。電子紙本身僅在更新畫面時，需要微量的電力驅動，在貨架上無需佈建電線，且顯示清晰，具類紙的視覺體驗，應用在電子貨架標籤上，可動態變價，為零售場域提供數位化兼具靈活、耐用、環保的線下零售解決方案，E Ink元太科技總經理甘豐源進一步表示，以ESG永續零售的議題來說，以最普遍使用的3吋左右電子紙標籤計算，在過去7年間，元太在全球已安裝約10億片，若每天更換4次價格資訊，相較於一次性使用的紙質價格標籤，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。當零售業邁向未來，電子紙除了廣泛應用於貨架標籤，在電子紙全面彩色化的時代，也提供更多的廣告解決方案，例如導入電子紙廣告看板，取代紙質海報或LCD螢幕，用於POP 展示，取代訊息看板或海報，邁向全店低碳無紙化，這也是與零售業未來探討的下一步。