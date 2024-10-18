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▲在螢幕觀看金鐘獎的柯佳嬿，火速發文回應坤達的喊話。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎節目頒獎典禮將在10月18日登場，第一個揭曉的獎項就是「最具人氣綜藝節目獎」，由奧運金牌選手林郁婷頒發，不負眾望地由《綜藝玩很大》擊敗眾多對手拿下，在發表感言的環節，主持人之一坤達只說了短短一句：「老婆，我拿完這個獎，然後等下就回家了。」公然放閃一波，而柯佳嬿也在電視機前守著直播，立馬在IG上發了一張老公的照片，並搞笑寫下：「突然跟我講話嚇我一跳。」宣布得獎節目後，主持人吳宗憲、KID、坤達都跟著製作人一起上台，吳宗憲對於能獲得觀眾票選的人氣獎非常開心，直呼：「後面入圍的獎項，沒得獎都無所謂了！」由於時間有限，坤達被cue講感言時，只說了短短一句話：「老婆，我拿完這個獎，然後等下就回家了。」一開口就是對老婆的示愛，閃瞎大眾。而柯佳嬿也守在電視機前關注金鐘獎，在《綜藝玩很大》得獎後沒多久，就在IG的限時動態上發了一張坤達講感言的照片，並寫下：「突然跟我講話嚇我一跳」，雖然看似傲嬌，實則火速回應老公的喊話，成為今年金鐘獎的可愛小插曲之一。