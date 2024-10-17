百萬象迷發威！中職35年台灣大賽前3戰都將在台北大巨蛋開打，G1、G2由中信兄弟擔任主隊，而G3則由統一7-ELEVEn獅擔任主隊。兩隊都在昨（16）日晚間開放全面售票，當晚首日門票就已賣破32,000張預售票，第二戰則是賣出超過28,000，沒想到僅過不到一日，兄弟球團今（17）日稍早宣布，台灣大賽首戰門票已經全數售罄，確定將吸引滿場的38,500名觀眾。
首次攻蛋就滿場 2日上看7萬人
兄弟在14、15日優先服務季票、會員球迷，可優先購買G1和G2門票，昨（16）日則在晚間6點30分全面開賣，全面開放搶票不到數小時後，兄弟在粉專宣布G1預售票已破3.2萬張；而G2也賣出2.8萬張預售票。
兄弟球團稍早再度發出公告指出，總冠軍戰G1中信兄弟臺北大巨蛋主場，10/19(六)內外野一般座位觀眾席已在今（17）日晚間全數販售完畢，中信兄弟也成為中華職棒總冠軍戰首支於臺北大巨蛋一般座位觀眾席完售之球隊。
在中職史上，台灣大賽僅有3次比賽，單場吸引2萬名觀眾進場，都是2016年在洲際球場進行的賽事，當時由兄弟交手富邦悍將前身義大犀牛。此外，兄弟在大巨蛋擔任主場的G2，目前已經售出32,000張預售票，代表兄弟於大巨蛋進行的台灣大賽前2戰，確定將有超過7萬名觀眾進場。
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兄弟在14、15日優先服務季票、會員球迷，可優先購買G1和G2門票，昨（16）日則在晚間6點30分全面開賣，全面開放搶票不到數小時後，兄弟在粉專宣布G1預售票已破3.2萬張；而G2也賣出2.8萬張預售票。
兄弟球團稍早再度發出公告指出，總冠軍戰G1中信兄弟臺北大巨蛋主場，10/19(六)內外野一般座位觀眾席已在今（17）日晚間全數販售完畢，中信兄弟也成為中華職棒總冠軍戰首支於臺北大巨蛋一般座位觀眾席完售之球隊。
在中職史上，台灣大賽僅有3次比賽，單場吸引2萬名觀眾進場，都是2016年在洲際球場進行的賽事，當時由兄弟交手富邦悍將前身義大犀牛。此外，兄弟在大巨蛋擔任主場的G2，目前已經售出32,000張預售票，代表兄弟於大巨蛋進行的台灣大賽前2戰，確定將有超過7萬名觀眾進場。