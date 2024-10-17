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▲在大巨蛋效應的加持下，本季多項賽事都打破觀眾數紀錄，包含球星周思齊、潘威倫引退賽以及明星賽，本次台灣大賽相當有機會超越2015年，由中信兄弟對陣Lamigo所寫下的12萬2127人，締造台灣大賽史上最多觀眾數紀錄。（圖／記者林柏年攝）

百萬象迷發威！中職35年台灣大賽前3戰都將在台北大巨蛋開打，G1、G2由中信兄弟擔任主隊，而G3則由統一7-ELEVEn獅擔任主隊。兄弟在14、15日優先服務季票、會員球迷，可優先購買G1和G2門票，昨（16）日則在晚間6點30分全面開賣，兄弟球團稍早再度發出公告指出，在中職史上，台灣大賽僅有3次比賽，單場吸引2萬名觀眾進場，都是2016年在洲際球場進行的賽事，當時由兄弟交手富邦悍將前身義大犀牛。此外，兄