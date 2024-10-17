我是廣告 請繼續往下閱讀

國發會參考國際作法，今（17）日公布2024-2070年人口推估結果，我國、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家等全球約有1/4個國家或地區進入人口負成長，未來我國總人口將由2024年之2,340萬人，減少至2070年之1,497萬人，減少844萬人，其中，0-14歲幼年人口減少171萬人，15-64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。國發會每2年依據最新戶籍人口資料，更新不同生育情境下，我國未來約50年人口結構的可能發展。為使人口推估更臻完善，國發會今年參考國際作法，針對我國生育趨勢辦理專家調查，作為生育率設定之參考。根據最新推估，假設未來每位婦女一生僅生育1名子女之中推估下，未來短期人口重要時點將維持前一版推估，長期，少子高齡化現象則更趨明顯，重要推估結果如下：：2024年，全球約有1/4個國家或地區進入人口負成長，包含我國、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家。預估未來我國總人口將由2024年之2,340萬人，減少至2070年之1,497萬人，減少844萬人，其中，0-14歲幼年人口減少171萬人，15-64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。：人口高齡化為已開發國家共同面臨的課題，2024年，全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，包括日本(2005年)、德國(2007年)、法國(2018年)等。預估我國將於明年加入此行列，65歲以上老年人口占比超過20%。韓國及加拿大(2025年)、英國(2028年)、美國(2029年)、澳洲(2031年)、中國(2032年)、新加坡(2037年)等國，也預估在未來數年陸續邁入超高齡社會。：2024年，約有3成的國家和地區有人口紅利，包含我國、中國、韓國、新加坡、泰國、越南、印尼等。預估我國15-64歲工作年齡人口占總人口的比率將於2028年低於2/3，人口紅利消失。韓國(2030年)、泰國(2033年)、中國(2037年)、越南(2040年)、新加坡(2041年)、印尼(2045年)等國，亦將於未來20年面臨人口紅利消失課題。：因國人壽命延長，加上少子化影響，65歲以上老年人口占總人口之比率預估由2024年之19.2%，提高至2070年之46.5%；同期間，年齡中位數由45.1歲提高至62.4歲；與此同時，由原3.6名青壯年人口扶養每1名老年人口，減少為每1名青壯年人口即需扶養1名老人。國發會表示，我國即將進入人口轉型關鍵時點，人口減少與高齡化雖將對經濟、社會帶來深遠影響，但也將成為推動產業升級轉型、發展創新經濟的新契機。今日會議與陳政委時中偕同各相關部會，參考國際現況及案例，共同研議強化因應策略，包括：在少子化方面，研議擴大人工生殖補助對象、延長育嬰留職停薪津貼等；在勞動市場方面，持續擴大中高齡及婦女勞動參與、吸引全球優秀人才對策、及持續厚植產業人才培育等；在經濟/產業方面，應積極應用AI技術強化產業升級轉型，並降低產業人力需求等；在財政收支方面，研議因納稅人口減少、社福支出增加，而影響財政穩健之因應作法；在社會環境方面，研議因應超高齡社會，持續擴充醫療及照顧服務能量，及導入智慧科技，創造健康及照護新模式等作法。後續將視情況每季或每半年檢視執行成效，並滾動式調整優化或新增相關創新政策。