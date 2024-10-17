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▲Hachi平時在家可是一個大暖男。（圖／x@CjCannel）

哈士奇的內心戲真的很多！近期一位日本飼主帶著愛犬 Hachi 出門散步時，突然遇見了一個不速之客，一隻螳螂突然在街道旁出現，還展開攻擊捕獵的姿勢，這讓 Hachi 完全不能忍，低頭祭出「死亡之瞪」回敬，就像在說「Who怕Who」，一狗一蟲的對峙畫面也在社群上爆紅。你們的量級會不會差太多！日本飼主 @CjCannel 昨（16）日帶著哈士奇 Hachi 出門散步，消耗多餘的體力，沒想到在途中卻遇上了一隻螳螂，沒想到下一秒螳螂就先釋放了殺氣，舉高手中的鐮刀手，威嚇著 Hachi 與主人。身為二哈的 Hachi 自然吞不下這口氣，也緩緩靠近螳螂，並稍稍低下頭使出「死亡之瞪」，一狗一蟲就像8+9一樣展開對峙，也讓一旁主人忍不住笑出來「這驚人的互相瞪視」。Hachi 與螳螂對峙的照片也瞬間在社群平台 X 上爆紅，超過18萬名網友紛紛按下愛心，並留言回應「太可愛了拉」、「Hachi ：誰怕誰阿」、「牠們兩個之間彷彿可以看見火花，如果是漫畫一定會畫上去」。雖然出門在外遇上不速之客時， Hachi 展現了狠勁，但其實平時在家中的 Hachi 可是大暖男，常常與貓咪弟弟 Jun 玩在一塊，與貴賓犬哥哥 9chan 也相處良好，可說是特殊形態的乖巧哈士奇。