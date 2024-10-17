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歐洲央行（ECB）17日宣布降息1碼，將基準利率下調至3.25％，這次降息是歐洲央行今年的第三次降息，也是歐洲央行自2011年12月以來，首次在貨幣政策會議後連續降息。綜合外媒報導，歐洲央行表示打擊通膨的進程步入正軌，歐元區9月通膨進一步下修至1.8％，是近3年來首次低於歐洲央行設定的目標通膨水準2％以下。儘管對於通膨前景抱持樂觀，歐洲央行仍提醒未來幾個月通膨可能會再度緩升，然後等到明年才重新下降到目標水準2％以下。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，歐洲央行不會提前承諾任何特定的利率路徑，而是依賴最新數據並不斷召開會議滾動式調整，歐洲央行的目標依舊是將通膨水準控制在2％以下，為了實現這一目標，利率將長時間保持彈性。歐洲央行降息可能被視為美國聯準會（Fed）的風向球，9月份時外界多不預期歐洲央行會在今年3度降息，但之後的經濟與通膨數據卻讓歐洲央行的態度越來越鴿。除了通膨降溫外，由於國內需求疲軟，歐洲央行上個月下調了歐元區2024年經濟成長的預測，這也成為歐洲央行加速轉向寬鬆的原因。巴克萊投資銀行（Barclays Investment Bank）的經濟學家塞納（Mariano Cena）表示，歐洲央行正在讓市場知道，進入明年後，由於歐元區經濟活動疲軟，將推動通膨走低，因此今年剩下時間若通膨再度復燃，市場也應該考慮忽視。