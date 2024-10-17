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美股17日開盤後各主要指數齊漲，台積電亮眼的財報提振了在艾司摩爾（ASML）財報暴雷後低迷的晶片股，台積電ADR開盤後大漲超過10％、盤中報207.78美元，也讓台積電市值再次衝破1兆美元大關。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數漲137.15點、約0.32％；標普500指數漲17.74點、約0.30％，那斯達克指數漲67.70點、約0.37％；費城半導體指數漲110.89點、約2.15％。根據《CNBC》報導，台積電帶頭扭轉了晶片股近期的部分跌勢，受到台積電ADR激勵，輝達（Nvidia）與AMD早盤也傳出捷報，股價各自上漲了3％與2％，輝達股價盤中報140.89美元，創歷史新高。在艾司摩爾財報暴雷後，一些市場投資人開始質疑AI熱潮的前景以及各大科技企業擴大投資的回報，而台積電此時公布超強勁的2024年第三季財報，毛利率高達57.8％，讓外界重新相信AI熱潮促進的需求是真實的。除了晶片股表現亮眼，最新公布的美國9月零售銷售數據也優於預期，月增0.4％，顯示消費者支出依然強勁，再度支撐美國經濟軟著陸的樂觀期待，緩解了市場對經濟可能衰退的擔憂。