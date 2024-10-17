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▲威力彩第113084期沒有開出頭獎，將連槓紀錄推進至23期。（圖／台彩官網）

今（17）日晚間威力彩第113084期開獎，頭獎金額高達4.9億元，本期獎號第一區 02、03、05、10、25、30 ，第二區 06。最終開獎結果顯示頭獎與貳獎皆槓龜，讓威力彩頭獎推進到23連槓，下期頭獎金額上看5.3億元，將於10月21日開獎。此外，台灣彩券公司先前推出的大樂透中秋加碼100組100萬獎項，尚有8組100萬獎項尚未開出，將於明（18）日繼續加開，但本週五已是最後一期加開100萬獎項，因此本期將由中獎組數去均分剩餘獎金800萬元，若只有一注中獎，那幸運兒就能帶回800萬元。威力彩獎號：第一區 02、03、05、10、25、30 ，第二區 06。今彩539：01、18、21、36、37。39樂合彩：01、18、21、36、37。3星彩：124。4星彩：6442。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。