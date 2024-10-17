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超級750系列丹麥羽球公開賽男單賽事，我國羽球一哥周天成激戰中國好手翁泓陽，兩人大戰3局，小天最終以總局數1：2惜敗，無緣闖進男單8強。周天成日前在北極公開賽中拿下男單冠軍，昨天在丹麥公開賽男單首輪的「台灣內戰」中，以21：18、21：12直落二擊敗同胞王子維，取得對戰12連勝，也晉級到16強。今天對上翁泓陽，兩人過去的交手，對方以2勝1敗佔優。首局交鋒打得難分難解，翁泓陽以21：19險勝拿下；不過次局周天成靠著中後段一波12：4的猛烈攻勢拉開分差，21：14扳回一城。決勝局，翁泓陽在7：6之後連拿4分，周天成比賽後段狀態略有下滑，讓對方慢慢將分數拉開，取得6個賽點，最終以15：21敗下陣來，止步於16強。而另一場混雙賽事，我國組合楊博軒／胡綾芳面對泰國前世錦賽金牌Sapsiree Taerattanachai以及其搭檔Supak Jomkoh，激戰兩局後以21：10、21：15，殺進混雙16強戰。