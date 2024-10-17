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藝人黃子佼日前因持有7部兒少性影像，遭北檢依兒少性剝削條例起訴，去年捲入性騷風波，遭K小姐指控曾在2006年時以拍藝術照為由，遭黃性侵得逞，一狀告上法庭。上月北檢以罪嫌不足為由，處分不起訴，K小姐不服聲請再議，高檢署今（17）日駁回，黃子佼獲不起訴確定。K小姐怒控，2006年那時她才17歲，透過演員訓練班上了黃子佼的節目，相互留下通訊方式，幾天後收到黃子佼的私訊，獲邀前往其內湖住處擔任攝影模特兒，並要求換上清涼泳衣進行拍攝。未料，卻慘遭黃子佼以「為藝術犧牲」為由性侵得逞，直到全台爆發MeToo運動，K小姐透過網紅Zofia發文揭露，全案才曝光，甚至懷疑黃子佼家安裝針孔攝影機預謀偷拍，才會有4TB不雅檔案的硬碟，憤而提告妨害性自主、妨害名譽罪。北檢逐一調查相關事證，卻未發現符合告訴人所述情境的可疑影像，且證人證述之情節與K小姐所述不一致，情節內容也非毫無瑕疵，因本案尚乏積極證據，因此將黃子佼不起訴處分。K小姐不服，日前向高檢署聲請再議，結果今日出爐，認為K小姐再議無理由，因此駁回確定將黃子佼不起訴處分。不過，檢方卻從4TB硬碟中，發現藏有41名成年、未成年女子的大量性影片，最小才就讀國小，為加入「創意私房」網路論壇後，所購買之性影像，今年4月依涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，給予2年緩起訴處份、繳庫120萬及1份悔過書。案經高檢署再議發回，北檢5月改以認定黃子佼無正當理由持有未成年女子性影像提起公訴，並求刑7至9個月，全案定於12月3日上午9時29分宣判。