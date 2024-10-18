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本月15日晚家8時許，彰化縣一名45歲陳姓男子下班騎車返家，突被43歲鄒姓騎車伸手攔車問路，卻忽然拿出木柄針錐朝他臉部攻擊，因猝不及防，導致左眼重傷。陳男忍著劇痛與對方扭打奪下武器，將人推進水溝後報案，警方循線於附近超商逮捕鄒男，情緒非常激動，經鄒母同意後已將他強制送醫。這起傷人案發生在埔心鄉瑤鳳路二段，陳男騎車行經該處時，鄒男突然騎車靠近併行，行經路口處時攔下陳男，陳男以為要問路，未料卻問他「你明天要不要上班」，接著拿出隨身攜帶的木柄針錐刺向陳男臉部，恰巧刺中左眼，當場血流如注，而鄒男在犯案後隨即逃離現場。警方獲報到場後，緊急將陳男送醫搶救，並循線於附近一處超商逮捕鄒男，經初步調查，鄒男與陳男互不相識，且都不是本地人，只是剛好路過此處，疑因問路爆發流血衝突。目前陳男已經做完手術，仍留院觀察中，因傷勢嚴重恐有失明可能性，至於鄒男為何隨身攜帶利器攻擊陌生人，詳細情形警方還在進一步調查釐清，並在鄒母同意之下，將鄒男強制就醫。