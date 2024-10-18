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▲日本男籃王牌河村勇輝身材劣勢將是他挑戰NBA的最大考驗。（圖／美聯社／達志影像）

▲河村勇輝計畫給自己2-3年時間挑戰NBA，他有過人決心和驚人耐心，還有超高球商球。（圖／美聯社／達志影像）

河村勇輝目前拿的是季前訓練營合約Exhibit 10，如果能拿到灰熊雙向合約，除了證明河村還有發展潛力與立足NBA實力，更重要的是他能有機會在例行賽正式登錄並且上場。河村目前在灰熊季前20人大名單中大約排在第四控球，前三人是灰熊王牌Ja Morant、第二控球Marcus Smart、第三控球Scotty Pippen Jr.。灰熊前三控球位置都很篤定，河村勇輝能拚的就是第四控球，也就是板凳第三號控球。河村勇輝國際大賽經驗和控球組織、突破傳球都很到位，遠比任何一個NBA首輪新秀控球要更成熟，但河村遇上的是先天罩門「體型」，很難克服。國際籃球空間更擁擠，防守變化更多，體型問題和對位不容易被針對，河村勇輝有他生存和競爭武器+發揮空間。河村勇輝防守能力一流，進攻球員想要擺脫河村釘防並不容易，河村不管防守任何位置對手，他總是可以搶在持球員前面，橫向移位出色，保持防守對位不被甩脫，同時還能用各種干擾方式去防守進攻球員。更重要的是河村的防守概念和意識非常完整，這種成熟度和國際大賽經驗是許多NBA首輪秀都沒有的球商，這也是河村立足NBA，成為合格NBA球員極為重要底氣。像河村勇輝這種規格和出身控球，在自由球員市場基本上沒有行情，也不會有人搶，但或許有球隊會簽下來給份雙向合約留在發展聯盟磨一磨，以備不時之需。Scotty Pippen Jr.上季就因為Marcus Smart傷停打了21場，其中16場先發，場均12.9分+4.7助攻，三分命中率4成17，證明自己是一個合格NBA替補。河村勇輝計畫給自己2-3年時間挑戰NBA，他有過人決心和驚人耐心，還有超高球商，從熱身賽給河村勇輝上場時間和節奏看，灰熊確實有留下河村的計畫。希望河村好運，他很有可能會先拿到灰熊雙向合約，並在例行賽某個時機點正式上場。