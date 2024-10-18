我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣年度最受矚目賽事「2024台灣國際衝浪公開賽」，以【衝浪、燒烤、音樂】與全球超過120位來自各國的衝浪明星共同參與這一場台灣賽事等級最高的衝浪賽事。台東縣政府邀請TPBL台灣職籃聯盟「浪LIVE電豹女啦啦隊」，參加衝浪記者會演出，啦啦隊員們也獻上最熱情表演，激勵衝浪好手挑戰自我，活動也邀請國內衝浪好手韓宗軒，衝浪網紅張銹雲，以及來自花蓮11歲少年衝浪手陳宛瑜等人，共同執沙「積沙成塔」啟動儀式，並分享臺東衝浪經驗。台東縣政府指出，臺東擁有全臺灣最長176公里海岸線，得天獨厚的地理環境讓金樽成為全臺最佳浪點，也是臺灣唯一由世界衝浪聯盟(WSL)認可的國際級賽事，台東金樽曾孕育世界衝浪總冠軍，也是青少年衝浪運動的搖籃，今年除辦理QS5000積分巡迴賽，並加開國內QS5000外卡賽及青少年短板賽，歡迎全國衝浪好手一起逐浪金樽。本次衝浪賽事活動跨越兩個週末假期，11月9、10日台東市有「嗨！出發吧來台東」演唱會，華麗卡司包括「姐姐」謝金燕、盧廣仲、動力火車、羅志祥、彭佳慧等人，11月15、16日「燒烤音樂祭」，邀請屋賀爺燒肉、井碳吉、雨田燻等燒烤品牌共襄盛舉之外，音樂會也邀請告五人、理想混蛋等超強音樂陣容輪番開唱。