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台積電（TSMC）亮眼財報，在17日美股開市後，提振了原先因艾司摩爾（ASML）財報暴雷而低迷的晶片股，台積電ADR開盤後大漲超過10％，收盤時仍抽高9.8%，創歷史新高。投資人對晶片興趣重燃，除了提振以科技股為主的那斯達克指數之外，新出爐的經濟數據也緩解了人們對潛在經濟衰退的擔憂，道瓊工業指數、費城半導體指數當天也以上漲作收。綜合《CNBC》等外媒報導，美國9月份零售額增長幅度超過預期，月增0.4％，表明消費者支出強勁，繼續爲經濟提供動力。與此同時，另一份報告則顯示，上週美國申請失業救濟的人數減少，意味著全國範圍內的裁員人數相對較低，就業市場並未受損。分析認為，這些數據似乎增強了投資人信心，認為經濟可望擺脫通膨，而不會以衰退告終。17日收盤，美股道瓊工業指數上漲161.35點或0.37%，收43239.05點；標普500指數小跌1.00點或0.02%，收5841.47點；那斯達克指數上漲6.53點或0.04%，收18373.61點；費城半導體指數上漲48.96點或0.95%，收5204.81點。儘管晶片股在17日收盤前回吐了部分漲幅，但仍是美股週四的領跑者，台積電美國ADR股價抽高9.8%，創歷史收盤新高，其他半導體股跟隨向上，輝達（Nvidia）股價一度上揚3.8%，收盤時仍漲0.89%。