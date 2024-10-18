美國總統大選倒數不到一個月，到底誰會是下一個白宮的主人？財訊傳媒董事長謝金河在臉書表示，共和黨總統候選人川普正在逆轉勝的路上。
謝金河表示，美國總統大選投票日剩下最後幾天，這一路上，從拜登退選，川普遭到擊擊，拜登退選，賀錦麗接棒，到賀錦麗與川普的辯論，然後是雙方都提名副總統參選人。
謝金河表示，川普和賀錦麗之爭，雙方時有領先，並且高潮迭起。如果從民調或搖擺州來看，川普有逐漸逆轉勝，超車的現象。
謝金河進一步說明，他喜歡觀察川普創辦的自媒體公司Trump Media &Technology Group，簡稱DJT的股價走勢來判斷川普的勝負。
DJT是上次川普競選總統時，他在推特的發文被封鎖，川普火大自創新媒體，經過四年的發展，今年DJT正式上市，一上市，股價就衝到79.38美元，不過隨著川普的選情，DJT最慘跌到11.75美元，這幾天又拉升至33.85美元，這個拉升，似乎在預告川普的選情。
謝金河認為，如果剩下幾天，川普氣勢不墜，勝選機會大增，未來，川普配上馬斯克，川普交易將成為主軸，世界也將從多邊走向單邊，而川普對台灣仍存在很多「成見」，台灣恐怕要更盡心盡力來化解！
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謝金河表示，川普和賀錦麗之爭，雙方時有領先，並且高潮迭起。如果從民調或搖擺州來看，川普有逐漸逆轉勝，超車的現象。
謝金河進一步說明，他喜歡觀察川普創辦的自媒體公司Trump Media &Technology Group，簡稱DJT的股價走勢來判斷川普的勝負。
DJT是上次川普競選總統時，他在推特的發文被封鎖，川普火大自創新媒體，經過四年的發展，今年DJT正式上市，一上市，股價就衝到79.38美元，不過隨著川普的選情，DJT最慘跌到11.75美元，這幾天又拉升至33.85美元，這個拉升，似乎在預告川普的選情。
謝金河認為，如果剩下幾天，川普氣勢不墜，勝選機會大增，未來，川普配上馬斯克，川普交易將成為主軸，世界也將從多邊走向單邊，而川普對台灣仍存在很多「成見」，台灣恐怕要更盡心盡力來化解！