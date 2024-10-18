美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump），對於俄烏戰爭的態度一直讓烏克蘭相當擔心，如若當選，很有可能不延續拜登（Joe Biden）政府的援烏政策。而他17日又在podcast節目指責烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），不僅應該為無法結束戰爭負責，還應該為引發戰爭負責。
綜合美媒報導，川普在節目中批評，拜登治下的美國狀況不佳，譴責華府向基輔提供數十億美元援助，表示：「澤倫斯基是我見過的最偉大的推銷員之一。每次他來到（美國），我們都會給他1000億美元。歷史上還有誰能拿到這麼多錢？從來沒有 」。
川普並聲稱：「這並不意味著我不想幫他，因為我為那些人感到非常難過，但他（澤倫斯基）不應該讓這場戰爭開始。」
不過，川普並沒有進一步說明，為何他認為澤倫斯基沒能避免戰爭，還將矛頭也指向81歲的美國現任總統拜登：「這件事應該在開始之前就解決了。本來可以的。本來就很容易。如果我們有位有點腦子的總統，事情就很容易解決。確實該怪拜登，俄羅斯領導人蒲亭雖不是天使，但拜登所說的一切都是錯的。那不應該發生。」
在整個2024年競選期間，川普一直堅稱，如果他是美國總統，俄烏戰爭永遠不會爆發，還自稱可以在24小時內結束戰爭，並反覆提及俄羅斯是在歐巴馬（Barack Obama）任期內吞併了克里米亞，並在拜登擔任總統時入侵了烏克蘭。
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川普並聲稱：「這並不意味著我不想幫他，因為我為那些人感到非常難過，但他（澤倫斯基）不應該讓這場戰爭開始。」
不過，川普並沒有進一步說明，為何他認為澤倫斯基沒能避免戰爭，還將矛頭也指向81歲的美國現任總統拜登：「這件事應該在開始之前就解決了。本來可以的。本來就很容易。如果我們有位有點腦子的總統，事情就很容易解決。確實該怪拜登，俄羅斯領導人蒲亭雖不是天使，但拜登所說的一切都是錯的。那不應該發生。」
在整個2024年競選期間，川普一直堅稱，如果他是美國總統，俄烏戰爭永遠不會爆發，還自稱可以在24小時內結束戰爭，並反覆提及俄羅斯是在歐巴馬（Barack Obama）任期內吞併了克里米亞，並在拜登擔任總統時入侵了烏克蘭。
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