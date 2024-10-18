「法官」大人真的醒了！美聯冠軍系列賽G3紐約洋基客場對決克里夫蘭守護者，8局上洋基球星Aaron Judge敲出2分砲，幫助球隊追平比數，之後Giancarlo Stanton也背靠背開轟，幫助洋基目前反而以4：3領先主場軍，有機會在今（18）日取得3勝0敗的聽牌優勢。
法官醒了 連兩戰開轟
Judge上一場比賽開轟，一發兩分砲，幫助洋基以6：3擊敗守護者，主場兩戰都拿下勝利，看起來已慢慢走出今年季後賽的低潮，找回自己的打擊狀態。而今天他也是在關鍵時刻開轟，幫助洋基追平比數。
此役打到8局上時，洋基以1：3落後，兩出局後輪到洋基中心棒次，Juan Soto先獲得保送上壘，守護者換投派出Emmanuel Clase對決Jugde，後者在2好1壞時，瞄準一顆掉到中間的卡特球，把它推成右外野方向的全壘打，形成一發兩分砲將分數追平成3：3。
之後「怪力男」Giancarlo Stanton也接棒開轟，在2好1壞時，纏鬥了兩顆界外成，接著鎖定Clase一顆100 mph的卡特球掃成中外野方向的陽春砲，洋基4：3領先。
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Judge上一場比賽開轟，一發兩分砲，幫助洋基以6：3擊敗守護者，主場兩戰都拿下勝利，看起來已慢慢走出今年季後賽的低潮，找回自己的打擊狀態。而今天他也是在關鍵時刻開轟，幫助洋基追平比數。
此役打到8局上時，洋基以1：3落後，兩出局後輪到洋基中心棒次，Juan Soto先獲得保送上壘，守護者換投派出Emmanuel Clase對決Jugde，後者在2好1壞時，瞄準一顆掉到中間的卡特球，把它推成右外野方向的全壘打，形成一發兩分砲將分數追平成3：3。
之後「怪力男」Giancarlo Stanton也接棒開轟，在2好1壞時，纏鬥了兩顆界外成，接著鎖定Clase一顆100 mph的卡特球掃成中外野方向的陽春砲，洋基4：3領先。