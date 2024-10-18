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▲「一世代」其他4名成員路易、贊恩、奈爾、哈利發表共同聲明哀悼連恩。（圖／One Direction IG）

▲一世代連恩小檔案。（圖／Liam Payne X、社群中心製圖）

前英國愛爾蘭偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），昨（17）日在飯店墜樓身亡，享年31歲，噩耗曝光震驚全球樂壇。「一世代」的其他4名成員今日也共同發表聲明回應此事，難過的說：「我們將非常想念他」；路易也在自己的IG單獨發了一篇哀悼文，表示會照顧連恩留下的7歲兒子熊熊（Bear）：「如果熊熊需要我，我會成為他生活中需要的那位叔叔。」「一世代」的成員們，今日在官方IG上，對連恩的離世發表共同聲明，「我們對連恩的逝世感到非常震驚和悲痛。當一切都安定下來，並且每個人都準備好的時候，我們會有更多的話要說。但現在，我們需要時間來哀悼和接受這位我們深愛的兄弟的離去。我們與他共享的回憶將永遠珍藏。此時此刻，我們的思念與他的家人、朋友以及和我們一樣愛他的粉絲同在。我們會非常想念他。」署名是連恩過去的4個老隊友，路易·湯姆林森（Louis Tomlinson）、贊恩·馬利克（Zayn Malik）、奈爾·霍蘭（Niall Horan）、哈利·史泰爾斯（Harry Styles）。這封鼻酸的哀悼信讓不少粉絲看哭，路易也單獨在自己的IG貼出他和連恩的合照，回憶兩人相處的點滴。路易說他們初次相遇時，連恩才16歲，他也才18歲，當時他被連恩的嗓音震撼了，隨著時間推移，兩人更成為要好的兄弟。路易稱讚連恩是一名很棒的歌手：「我感到無比幸運能在我的生命中擁有你」、「我以為我會與你共度一生。我本希望能再次與你同台，但這無法實現了」。最後，路易也提到連恩的兒子，「我想讓你知道，如果Bear需要我，我會成為他生命中所需的那位叔叔，告訴他他父親是多麼的了不起。我希望能有機會和你道別，並再一次告訴你我多麼愛你」。另一名隊友贊恩同樣貼出他和連恩的合照，及黑底白字的文字，闡述他對連恩的愛。他說兩人在很年輕時就相遇，當時才17歲的他很容易想家，連恩總是能溫暖的安慰、陪伴他，「我會永遠珍藏與你在一起的回憶，現在無法用言語形容我的感受，除了極度悲痛。我希望無論你現在在哪裡，你都能感到安好和平靜，並且知道你被深愛著。」※連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）