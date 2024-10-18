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2024年國聯冠軍系列賽G4，，目前比賽進行到第3局，道奇以3：1領先，目前道奇在系列賽以2：1領先。兩隊均公佈了各自的陣容。道奇隊方面，，如外界所預料的，右腳踝扭傷的Freddie Freeman和髖部屈肌拉傷的Gavin Lux都被排除在先發打線之外，球隊少了兩名內野大將。大都會隊希望能在今天扳平戰局，第4棒的Brandon Nimmo是唯一的左打，，包括能夠左右開弓的Francisco Lindor。在系列賽G3第8局，大谷翔平擊出3分打點全壘打，幫助比賽一錘定音，這是他自分區系列賽第一場比賽以來，個人生涯大聯盟季後賽的第2支全壘打。他在 8 場季後賽中的成績為31打數7支安打，打擊率2成26，2發全壘打、8分打點和770的OPS，他還沒有打出他在季賽中所展現出的巨星表現。今天大谷翔平在壘上沒有人時就有所建樹，。不過1局下，大都會第二棒的Mark Vientos很快有所回擊，從山本由伸手中掃出中右外野的全壘打，一棒追平比數。3局上，大谷翔平選到保送，Mookie Betts敲出安打，兩出局後今天打第4棒的Tommy Edman適時一棒，送回大谷，接著Kike Hernandez內野安打，Betts也跑回本壘，道奇隊3：1領先。