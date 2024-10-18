我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市長謝國樑罷免案日前落幕，國民黨全黨力挺，罷免案並未過關，不過外界憂明年2月現任立委任職滿一年後恐迎來大罷免潮。對此，前立委郭正亮認為不會發生大罷免潮，不過也點名國民黨立委中葉元之最危險，因為他的對手是羅致政，羅會想要報仇。郭正亮17日在節目《新聞大白話》表示，他認為大罷免潮不會發生，而現在比較明顯的是新竹市長高虹安，若12月25日後，高虹安被罷免，新竹市長會由中央派任，連選都不用選，民進黨就會有幾種顧慮，第一個要感謝的是基隆市長謝國樑，因為罷免案沒有成功，證明了只要藍白合，就天下無敵。郭正亮也分析，想罷免成功有2個前提，一是落選的那一位有心報仇，郭正亮舉例國民黨立委廖偉翔和丁學忠，他們的對手分別是教育部次長張廖萬堅和蘇治芬，而這2人都是比較有格調的政治人物，不會想著報仇搞罷免；但葉元之就比較危險，因為他的對手是羅致政，羅致政會想報仇。郭正亮續指，第二個前提是區域是否有藍白合的氛圍，比如台中的大氛圍就是藍白合，有台中市長盧秀燕和民眾黨前立委蔡壁如，因此台中的國民黨立委羅廷瑋不用緊張。郭正亮也說，還有個原因就是，美國總統1月20日就職，他們並不樂見藍綠互相罷免，亂成一團；且罷免都是網路在吵，真正的民進黨高層不見得真的要做這件事。