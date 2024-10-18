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國安局長蔡明彥16日赴外交及國防委員會備詢，國民黨立委徐巧芯質詢時，連續秀出多張簡報，詢問媽祖遶境、女團SHE唱中國話、歌手周杰倫唱本草綱目、平常吃的豆漿油條、四大名著水滸傳等等、遊戲黑神話悟空及立委林楚茵看愛奇藝，算不算統戰？蔡明彥回應，文化交流跟文化統戰是完全不同的兩件事情。對此，臉書粉專「政客爽」表示，「笑死，國安局長被徐巧芯電爆。」徐巧芯質詢蔡明彥時，追問「媽祖繞境算不算統戰？SHE唱中國話算不算統戰？周杰倫唱本草綱目算不算？平常吃的豆漿油條算不算？四大名著水滸傳、紅樓夢、三國演義、西遊記算不算？」蔡明彥強調，國安局立場很清楚，正常的交流都尊重，但有違常、違法的會注意。徐巧芯也問，愛奇藝及抖音使用者算不算統戰？並秀出綠委林楚茵、議員許淑華照片，「那我們很多的政治人物、立法委員，都在立法院裡面看愛奇藝跟使用抖音，算不算統戰？」蔡明彥說，會提醒相關中共APP資安的相關問題。對此，臉書粉專政客爽發文表示，「笑死，國安局長被徐巧芯電爆。我們是中華民國國民，台灣人認同中華文化本來就沒問題，但國安局居然說：中共慣常藉由文化等軟性議題做包裝，透過推辦兩岸交流來降低政治敏感性，藉以潛移默化提高台灣民眾對中華民族與中華文化的認同，進而營造有利的反獨、促融、促統條件。」政客爽質疑，認同中華文化等於是被統戰？這種論述倒不如說是民進黨在思想洗腦、分化台灣人，「把中華文化跟中共一起包裹、把中國代表權送給中共，去中化讓台灣人對中華民國的認同消失才是民進黨的終極目的。」