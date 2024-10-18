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某高中被傳出發放「戰時狀態青年服勤同意書」，遭疑是在徵求高中生同意參加戰時狀態後勤工作，引發家長疑慮。國防部長顧立雄坦言，這種同意書沒意義，可以研議檢討廢除，教育部長鄭英耀也對造成家長恐慌公開致歉。對此，國民黨立委賴士葆建議，可以找青鳥、黑熊、太陽花、民進黨員等自家人優先填寫服勤同意書，「他們填寫的比例應該會高於1成。」賴士葆17日在臉書發文指出，總統大選時，「票投民進黨青年上戰場」的輿論發酵，賴清德解釋戰爭時，職業軍人是主戰部隊，義務役是備戰部隊，主要工作是守護基礎設施，並沒有直接上第一線戰場。其實這是理論上的分配，因為戰爭是極其殘酷沒有人性。賴士葆說，回想國共內戰時，有數萬十幾歲的年輕人不幸被拉伕從軍，結果很多青年、少年埋骨沙場，倖存者現在有些還住在榮家，有些住在國防部簡陋的退舍，他們都是戰爭與歷史的見證人，在選區的榮民宿舍常聽聞他們親口訴說過往，他們親眼目睹戰爭時找不到成年人，連兒童都被強拉去從軍的時代悲劇。賴士葆表示，最近高中發放「青年服勤同意書」，教育部澄清僅是協助天災避難引導，與戰爭無關。台北市65所公私立高中人數7.9萬人，有意願的學生不到1成，引發家長的恐慌，國防部長表示沒有所謂從事軍事勤務部分，會與部會協調取消服勤同意書。賴士葆直言，現在教育部長承諾保證不會讓學子上戰場是沒有意義的，因為大家也都清楚，一旦戰爭發生，部隊兵源不足，就像現在的很多榮民老兵當年被強徵入伍一樣的道理，跟現在有無填寫青年服勤同意書無關。賴士葆建議賴清德，是不是找青鳥、黑熊、太陽花、民進黨員等自家人優先填寫服勤同意書，「他們填寫的比例應該會高於1成。」