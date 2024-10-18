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大谷翔平終於在壘上無人時敲安！2024年國聯冠軍戰G4，洛杉磯道奇客場對上紐約大都會，道奇日籍球星大谷翔平首打席就開轟，敲出幫助球隊取得領先的陽春砲，也終結自己壘上無人時22打數無安打的另類低潮。關注本次季後賽的媒體和球迷都為此歡呼（或是驚呼），有人感嘆道當大谷可以在壘上無人時發揮打擊表現時，「那一切就結束了」。大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊，在首局首打席面對大都會左投J. Quintana的第2球，就掃出右外野的全壘打，這一轟擊球初速為117.8 mph（約189.6公里）。算上G3最後一個打席，他連兩次打擊都敲出全壘打，而更有意義的事，這是他在壘上沒有跑者的情況下，敲出的第一支安打。大谷翔平季後賽8場比賽，在壘上有跑者的情況下，打擊率高達7成79，9次打擊敲出7支安打；但在沒有跑者時，他的發揮很糟糕，22打數（25打席）無安打。終於擺脫這個詛咒般的紀錄後，社群網站許多球迷紛紛留言道：「一度認為這永遠不會結束」、「太好了」、「花旗球場將變成哀鴻遍野」、「他破解了，一切都結束了」。美國全國性報紙《今日美國》的記者Bob Nightengale用個人X帳號寫下：「大谷翔平結束了個人壘上無人22打數0安打的低潮，在沒有跑者時敲出率隊領先的全壘打。」道奇隊當地電視台《ESPN 洛杉磯》記者Blake Harris則驚訝地發文激問：「大谷翔平在壘上沒人時敲安了？？？」