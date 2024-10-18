我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NanaQ（右圖右）曬出她和男友（右圖左）對話紀錄高調放閃，笑說自己是很會報備的女友。（圖／NanaQ、Henry Threads）

▲NanaQ戀愛後放閃的次數一點都不極簡了，更時常曬出男友幫她準備的愛心便當。（圖／NanaQ Threads）

以極簡及自律生活走紅的網紅「NanaQ」，YouTube頻道有13萬人訂閱，近日她公開認愛刺青男友，更曝光兩人平時的對話紀錄，只見NanaQ不論去哪、在做什麼，都會跟男友仔細報備甚至附上照片，她也笑問男友：「會這樣報備的女朋友你給幾分？」男友則甜蜜回應：「超過100分！」小倆口放閃對話閃瞎眾人。NanaQ過去各種爭議纏身，例如上廁所只用「擦屁布」，堅持用清水洗澡等，經常被人懷疑是否造假，但NanaQ仍堅持做自己，強調這些都是她極簡的日常生活習慣。日前公開認愛的她，最近也經常和男友一起放閃，更曝光兩人的對話紀錄，甜蜜稱呼彼此baby，非常恩愛。只見NanaQ去哪都會跟男友報備，包括彈吉他、逛超市、散步等等行程，不僅會傳訊息給男友，還會拍照給對方，讓男友有滿滿安全感，NanaQ也笑問男友：「會這樣報備的女朋友你給幾分？」男友則甜蜜的說：「超過100分！」兩人還處在熱戀期中。除此之外，NanaQ也在Threads上記錄男友幫她帶的便當，笑說：「有人惹我生氣，懲罰他做健康餐中午親送到公司」，只見菜色相當多樣化，NanaQ不僅吃的健康，也吃到男友滿滿的愛心與誠意，甩開被酸民嗆聲的陰霾，日子過得相當浪漫、幸福。