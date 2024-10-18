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台北101「最美董事長」賈永婕上任1個多月，16日首度現身立法院接受備詢，雙十國慶煙火自然成為立委質詢焦重點，外界也都非常關注他的表現。賈永婕17日在臉書發文分享自己在立院處女秀的心得，不過卻有網友留言狠酸「唉！較適合吃喝玩樂的領域」，賈永婕也高EQ回應了。賈永婕接任101董座後的立法院備詢處女秀，被國民黨立委賴士葆質詢台北101國慶煙火被嫌太短不夠精彩，賈永婕表示，基本上她聽到喜歡101國慶煙火的人非常多，委員可能看到的網路上少部分發言，其實，網路發言不見得每個人願意對發言負責，有很多人可能是水軍、網軍別有意圖，她在網路也有提出說明，我們做的是很正向的情，也希望大家可以支持。此外，賈永婕甚至還被立委王世堅點名來當財政部長，因為她夠年輕，有衝勁，賈永婕當下面對主席台做出「雙手合十」的動作，還露出苦笑。而立委郭國文也在質詢賈永婕時，因不滿煙火沒有贊助商而直言她「漏氣」，並表示要幫她拉贊助，「來本席的3303研究室開個協調會好不好？」賈永婕17日在臉書發文，「其實昨天我沒有聽懂3303是什麼？大家都在笑我，我還在想怎麼了嗎？原來是這樣，我現在才懂⋯⋯謝謝委員這麼關照，但是報告郭委員沒有人在立委辦公室拉贊助的啦，會害我拉不到的！」不少網友紛紛在貼文下方留言邦賈永婕加油打氣，不過也有網友在底下留言開酸，「唉！較適合吃喝玩樂的領域」，賈永婕則高EQ回應「我的強項」。