第59屆金鐘獎在今（18）日將盛大登場，今年同樣是分成「節目類」以及「戲劇類」兩天進行頒獎，今天由「節目類」打頭陣。然而回顧過去金鐘獎的歷程，網友們公認最大苦主就是實力派演員的楊謹華，曾經入圍7次金鐘獎戲劇節目類的獎項，但卻沒有一次成功封后，且多次都是只差一票，令劇迷感到可惜，今年第8度入圍金鐘獎戲劇類獎項，能不能打破魔咒，成為本屆亮點之一。
有網友在PTT、Dcard等社群平台貼文指出「金鐘獎又要來了，最喜歡的楊謹華這次終於又入圍了，第8次挑戰金鐘獎，真的好希望她得獎.....」、「楊謹華過去巔峰的《一把青》師娘、《華燈初上》蘇慶儀都沒有拿下金鐘，這次第8次問鼎金鐘，總該拿一座了吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「楊謹華說是金鐘獎最大苦主，沒人可以跟她比」、「楊謹華真的好值得一座金鐘獎，希望禮拜六有好結果」、「楊謹華真的是很棒的演員....渲染力真的好強，角色魂都有展現出來，好希望她今年得獎」、「第8次了...《一把青》師娘竟然沒得獎，當年真的好意外。」
劇迷公認金鐘獎最大苦主！楊謹華7度入圍沒能拿下一座
回顧楊謹華過去的入圍戰績，曾經有7次問鼎金鐘獎，戲劇作品包括《白色巨塔》、《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》、《滾石愛情故事－新不了情》、《鏡子森林》、《華燈初上》，其中有5度角逐戲劇最佳女主角的位置，原本《華燈初上》媽媽桑蘇慶儀一角被看好雪恥，但最後仍以一票之差敗給謝盈萱《四樓的天堂》。
在入圍作品當中，楊謹華《一把青》師娘的角色被觀眾讚爆，劇中細膩又精湛的演技讓人印象深刻，該角色也讓楊謹華奪下2016年新加坡亞洲電視大獎最佳女主角獎，並入圍第51屆金鐘獎角逐最佳女主角獎項，但最後也是以一票之差敗給柯佳嬿的《必娶女人》，時至今日，楊謹華已經是入圍卻沒得獎最多次的演員。
楊謹華演戲演到懷疑自己！8度問鼎金鐘拼打破魔咒
而最新的Netflix影集《影后》日前也釋出預告，楊謹華也在劇中飾演周凡一角，在幕後花絮採訪當中，楊謹華也提到「很像很多角色都沒有很滿意的時候，在拍《影后》一場戲收工回去後，我也會想說，我演的對嗎？這樣好嗎？然後突然編導嚴藝文就傳訊息說：『很謝謝妳今天的表演，讓我真的很感動』，我看到的時候不誇張，秒落淚。」
今年第59屆金鐘獎，楊謹華再度以《不良執念清除師》的角色「葉寶生」入圍最佳女配角獎，是第8次入圍金鐘戲劇類節目獎項，能否一舉打破魔咒，也成為本屆金鐘獎一大看點。但說實話，楊謹華的戲劇實力早在劇迷心中備受肯定，不論有無得獎，楊謹華的戲劇張力跟演出，已經是台灣演員當中很頂尖的存在！
🟡第59屆電視金鐘獎
📍10/18 （五）節目類頒獎典禮
📍10/19 （六）戲劇類頒獎典禮
📍官方網路平台：金鐘59官網、金鐘官方YouTube、金鐘官方FB、金鐘IG
📍國內電視直播：三立都會台、公共電視台
📍影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
📍海外平台直播：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「楊謹華說是金鐘獎最大苦主，沒人可以跟她比」、「楊謹華真的好值得一座金鐘獎，希望禮拜六有好結果」、「楊謹華真的是很棒的演員....渲染力真的好強，角色魂都有展現出來，好希望她今年得獎」、「第8次了...《一把青》師娘竟然沒得獎，當年真的好意外。」
劇迷公認金鐘獎最大苦主！楊謹華7度入圍沒能拿下一座
回顧楊謹華過去的入圍戰績，曾經有7次問鼎金鐘獎，戲劇作品包括《白色巨塔》、《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》、《滾石愛情故事－新不了情》、《鏡子森林》、《華燈初上》，其中有5度角逐戲劇最佳女主角的位置，原本《華燈初上》媽媽桑蘇慶儀一角被看好雪恥，但最後仍以一票之差敗給謝盈萱《四樓的天堂》。
在入圍作品當中，楊謹華《一把青》師娘的角色被觀眾讚爆，劇中細膩又精湛的演技讓人印象深刻，該角色也讓楊謹華奪下2016年新加坡亞洲電視大獎最佳女主角獎，並入圍第51屆金鐘獎角逐最佳女主角獎項，但最後也是以一票之差敗給柯佳嬿的《必娶女人》，時至今日，楊謹華已經是入圍卻沒得獎最多次的演員。
楊謹華演戲演到懷疑自己！8度問鼎金鐘拼打破魔咒
而最新的Netflix影集《影后》日前也釋出預告，楊謹華也在劇中飾演周凡一角，在幕後花絮採訪當中，楊謹華也提到「很像很多角色都沒有很滿意的時候，在拍《影后》一場戲收工回去後，我也會想說，我演的對嗎？這樣好嗎？然後突然編導嚴藝文就傳訊息說：『很謝謝妳今天的表演，讓我真的很感動』，我看到的時候不誇張，秒落淚。」
今年第59屆金鐘獎，楊謹華再度以《不良執念清除師》的角色「葉寶生」入圍最佳女配角獎，是第8次入圍金鐘戲劇類節目獎項，能否一舉打破魔咒，也成為本屆金鐘獎一大看點。但說實話，楊謹華的戲劇實力早在劇迷心中備受肯定，不論有無得獎，楊謹華的戲劇張力跟演出，已經是台灣演員當中很頂尖的存在！
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