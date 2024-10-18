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▲吳謹言身穿黑色長袖洋裝出席活動，被外界認為孕肚明顯。（圖／微博）

▲吳謹言穿著高跟鞋，在活動上奮力表演甩鞭子，令許多粉絲嚇瘋。（圖／微博）

大陸女星吳謹言憑藉《延禧攻略》打開知名度，自上月13日閃婚男星洪堯後，不斷被外界瘋傳懷孕，不過兩人均無給出正面回應。日前吳謹言出席電視劇《春花焰》的發布會，被外界認為孕肚明顯，而她當天穿著高跟鞋，也令不少粉絲憂心直呼：「吳謹言這個肚子還穿這麼高跟的鞋，看著好危險！」吳謹言日前出席《春花焰》發布會，她身穿黑色長袖洋裝、腳踩尖細高跟鞋登場，渾身散發優雅氣質，而從正面看上去，吳謹言腰間明顯寬鬆，側面照亦可見其肚皮疑微微隆起，身上散發著孕味，似乎驗證了懷孕的傳聞。吳謹言還在活動上表演了1段「甩鞭子」的舞蹈動作，畫面中她手握鞭子奮力狂甩，隨著音樂擺動，現場歡呼聲不斷。該片段也引起不少粉絲批評，認為孕婦不宜做危險動作，紛紛狂喊：「吳謹言這個肚子還穿這麼高跟的鞋，看著好危險啊」、「小心那個肚子，感覺好可怕」、「有種隨時都會下來的感覺」、「這不叫敬業，這叫對劇組對肚子裡的孩子不負責任，而且不承認懷孕遮遮掩掩挺虛偽的。」但也有人出面緩頰，認為這是她的個人自由：「其實我覺得她這樣大大方方的挺圈粉的」、「懷孕了還這麼漂亮」、「想穿就穿，直播每個環節都順利完成，就算懷孕又怎了！」