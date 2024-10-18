東湖車禍少年害3命！最慘下場曝　無照前例「判12年、賠1435萬」

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▲曾姓少年17日偷開祖父的車，一路蛇行撞進東湖市場臭豆腐、麵線攤，造成3人死亡。（圖／翻攝畫面）

台北市內湖區東湖市場17日發生15歲少年開車撞死3人悲劇，不少人都在問「 15歲開車少年，最糟的下場是什麼？」事實上，6年前台北市也曾發生無照駕駛害死3命，最後當時21歲的肇事者被判刑12年、民事賠償共1435萬元。肇事的曾姓少年（15歲）趁祖父出國偷開其休旅車，卻因會車緊張「分不清煞車和油門」，失控撞進路旁小吃攤，造成2名客人和1名騎士共3人死亡。6年前，台北市也曾發生無照撞死3人悲劇。當時21歲、沒有駕照的謝姓男子下班尖峰時間，竟和同齡黃姓友人在南京東路競速，失控後衝進騎樓，撞死做資源回收的黃姓夫婦及謝姓大樓保全等3人。最後，謝男被判刑12年、黃男判刑9年定讞。民事賠償部分，謝母以100萬現金賠償，與保全妻家屬達成和解，黃男一家則未能和解，最終由法官判決謝、黃須連帶賠償共1435萬元。不過，這次肇事的曾姓少年僅15歲，律師指出，少年涉及過失致死罪，移送少年法庭審判，屬5年以下徒刑，「依法必然減刑，推估刑度約落在3、4年間」。但本案共釀成3人死亡，少年法庭若認案情重大，將被視為一般刑案處理，少年有可能被送地檢署。民事賠償部分，少年的法定代理人將負起連帶責任。律師林智群也在臉書上發表看法，直言：「小孩成年之前，父母負連帶責任。」