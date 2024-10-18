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114年度中央政府總預算案被藍白擋下，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商破局，將在下週繼續協商。對此，行政院長卓榮泰今（18）日受訪時表示，行政院的立場及原則，事實上只有一項，就是不希望、也不能違反憲政原理、違反憲法、違反預算法之規定；此外，卓榮泰也在臉書強調，面對目前的僵局，若不得已行政院必須思考是否將依法聲請釋憲，請憲法法庭做出公正的判決。卓榮泰上午赴立法院備詢前，在臉書重申行政院對於預算案編列的基本原則，包含《憲法》第70條規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」、《預算法》第91條規定，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律」以及行政院有嚴守財政紀律的責任，也必須確保預算的完整性，才不致產生排擠效應。卓榮泰提到，朝野協商的過程固然有退有進，但行政院對人民照顧和產業發展的承諾，一定會力圖前進，面對目前的僵局，若不得已行政院必須思考是否將依法聲請釋憲，請憲法法庭做出公正的判決。此外，卓榮泰在立法院受訪時也表示，昨天朝野協商，雖然無法馬上取得一致，但至少把後續的協商時間定下來，也讓國人看到雙方提出的問題焦點所在。卓榮泰提到，他剛也發了一篇短文，期待能夠有好開始、團結的結束，讓這件事盡快往前走，在他的文當中，提到的《憲法》第70條以及《預算法》第91條的憲政原理及預算法規定。他說，事實上很清楚，立法院在審查預算時，是不能作為增加之提議，在憲政原理中，提議都受到限制，但現在用提議形成決議，或是形成法律，「這樣的行為，是不是違反了憲政原理？」卓榮泰續指，在《預算法》第11條當中提到，立法委員對於大幅增加歲收歲入時，要徵詢行政院意見，且要指出資金的來源，必要時也要做相關法律的修正，但這次完全沒有依照此原則處理，在協商過程當中，行政院已表示，能同意從3萬提升到4萬，這也是在徵詢過程當中，必須取得合意。卓榮泰說，或許過去有若干的案例，當時立法院提出意見或是通過的法律、行政院執行，但當時狀況一定是經過立法院內部、朝野的協商，再經過取得跟行政院雙方得合意，也明確指出資金的來源後，才照法律來執行，那這次顯然不是，所以是不可同日而語的，卓榮泰指出，政院的立場及原則，事實上只有一項，就是未來不希望、也不可以違反憲政原理、違反憲法、違反預算法之規定，用任何的程序，要求行政院增加任何的預算，否則整個預算完整性被破壞，政院提出的施政報告無法依序執行，那行政院、國家政府也就沒有辦法廣泛公平地照顧到每個人。卓榮泰提到，只要原則把握住、大家共同遵守，那政院願意之後提出更多的方式，來取得朝野之間更高共識，但首先，這個原則必須確定，這是行政院對於年度總預算唯一的立場及唯一原則。