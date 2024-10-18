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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4場對陣紐約大都會隊的季後賽中，成為第一位在季後賽中擊出首打席全壘打的日本球員。他這一轟擊球初速來到將近190公里，也追趕上松井秀喜的紀錄，成為史上第2位連續2場季後賽敲出全壘打的日本球員。老大哥Clayton Kershaw雖然無法上場，但相當雀躍興奮，與球隊人員們歡呼。在一片喧鬧的噓聲中，大谷翔平首打席鎖定大都會左投Jose Quintana的第二球，掃出右中外野的全壘打，瞬間擊球初速為117.8 mph（約189.6公里），飛行距離為422英尺（約128.6公尺）。當他在繞壘時，花旗球場內的大都會球迷一片沉寂，與道奇隊王牌投手Kershaw和其他道奇球員喧嘩慶祝形成反差。在這一發全壘打之前，大谷翔平季後賽8戰，在壘上沒有跑者時22打數0安打，但他此役終結了這個低潮。他生涯首次的MLB季後賽，目前已經敲出了3發全壘打，在大聯盟的日本球員中排名第2，僅次於松井秀喜的10轟。另外，大谷翔平也成為自松井秀喜在2009年代表洋基隊出戰的世界大賽G2和和G3開轟之後，史上第2位連續2場季後賽敲出全壘打的日本球員。大谷翔平這一發的擊球初速將近190公里的全壘打，根據MLB官網記者Sarah Langs分享的數據，這是自2015 年推出Statcast 以來，季後賽史上擊球初速排名第3快的全壘打，僅次於2022年的Kyle Schwarber和2020 年Giancarlo Stanton。