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傳出在中國施壓下，南非要求我駐處搬離首都，且沒有協商餘地。對此，行政院長卓榮泰今（18）日並未正面回應，僅強調要做外交人員的後盾，讓他們好好在外面替台灣拚外交。媒體報導，在中國壓力下，南非外交部以關閉代表處為要脅，強硬要求台灣駐處在10月30日遷出首都普利托里亞，並強調「沒有協商餘地」。對此，卓榮泰上午赴立法院備詢時表示，外交的工作，對台灣來講，本來就是一件非常艱苦的工作，所有外交人員、外館人員都值得更多的鼓勵。卓榮泰相信，他們非常地努力，「我們會作為他們的後盾，爭取中華民國主權的尊嚴，我們會作這樣的後盾，讓他們好好在外面為我們拚外交」。至於有外媒報導，中共這次軍演發射兩顆飛彈，美國也關切並呼籲我國立法院支持國防預算。卓榮泰說，大家都很關切軍演，全世界也都在關切台海及印太的和平與安定，「當全世界在關心我們時，我們是不是更應表達我們對台灣、主權，安全的決心跟責任，讓全世界都看得到」。