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▲同學透露曾男案發前曾提及「想學開車」，友人極力勸阻，沒想到仍發生憾事。（翻攝畫面）

台北市內湖區昨（17）日發生15歲少年曾姓少年，偷開外祖父汽車外出尋友，豈料卻撞死3人的悲劇，事故發生後，有消息傳出曾男平時與父親同住，偶爾由外祖父母照看，同學透露曾男案發前曾提及「想學開車」，友人極力勸阻，沒想到仍發生憾事。昨天傍晚6時許，曾姓少年偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路東湖市場時，突失控擦撞對向汽車，一路左右飄行，最終暴衝撞進街邊一間臭豆腐攤，車輛及店面嚴重毀損，造成店內顧客60歲陳男、51歲高女及機車騎士61歲盧男重傷，當場失去呼吸心跳、肢體變形，分別送汐止國泰、三總和北醫急救後仍不治。此外車禍也造成另外2名女子燙傷，2人則送往汐止國泰醫院治療，送醫前意識清醒。據了解，曾姓少年的同學曾透露，曾男在3天前有向他提及想要學開車，同學還提醒他，不知道車輛的距離，也沒經過訓練，苦勸千萬別嘗試。案發當天，兩人5點多才碰面過，沒過多久就接到曾男的電話說「出事了！」，趁祖父出國時，從永和搭捷運跑到東湖的家偷開休旅車，發生這起死亡車禍釀下大禍。警方表示，曾姓少男沒有駕照，經測後酒測值為0，身上搜出電子煙彈，但未有毒品反應，由於夜間停止訊問，昨夜暫時將曾男留置警局保護室過夜，今天一早待曾父到場，將正式展開偵詢、釐清案情，訊後將依過失致死罪嫌將曾男移送士林地院少年法庭偵辦，同時追究曾男外祖父疏於保管車輛責任，也將另行通知到案，依過失致死罪嫌函送士林地檢署偵辦。