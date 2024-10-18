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泰國近期發生巴士起火事件，車上的50名外國遊客緊急逃生，車輛大面積燒毀，但幸好沒有造成傷亡。根據泰國媒體《Thaiger》報導，此事發生於16日晚間7點40分，在巴衝縣考敬公園附近發生，巴士內載著50名印尼遊客。事發當時，46歲泰國巴士司機當時正載著遊客們，從他們的住宿到一家當地餐館吃飯。事發當時，巴士司機正準備停車，一名乘客大聲喊道：「巴士後方著火了。」讓乘客們都陷入混亂，紛紛逃離燃燒的巴士。消防員和救援人員接獲通報後，立刻趕去現場。抵達現場後，火勢已蔓延併吞噬了整輛巴士，熊熊大火夾雜著濃煙瀰漫，三輛消防車的消防員共花了30分鐘後才將大火撲滅。當地警方仍無法確定起火原因，因為巴士使用汽油作為燃料，發動機未損壞。警方隨後也將印尼遊客送往一家酒店，讓他們隔天可以繼續行程。本月初泰國一輛載著44名學生和老師的巴士在出遊期間突然起火狂燒，最終造成23人遇難。