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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍戰G4，洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，在1局上從大都會先發投手Jose Quintana手中敲出擊球初速117.8英里（約時速190公里）、飛行距離422英尺的超大號全壘打，這一轟也成為2015年Statcast系統啟用以來，季後賽擊球初速第三快的全壘打。大谷翔平身材高大、力量恐怖，從2021年以來共有24發全壘打，擊球初速在115英里以上，為大聯盟所有打者最多。本場比賽的全壘打，成為自Statcast系統啟用以來，季後賽擊球初速第三快的全壘打。根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，大谷在今年季後賽已經有3球115英里以上的擊球，成為Statcast系統啟用以來，單一季後賽最多紀錄。此戰的全壘打，是大谷生涯在季後賽的第3轟，超越田口壯，成為大聯盟季後賽史上敲出第二多全壘打的日本球員，僅次於松井秀喜的10轟，目前比賽進行到4局上，道奇以3:2一分領先大都會。