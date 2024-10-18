「昨晚事故地，現場仍瀰漫濃厚血腥味。」台北市內湖區東湖市場17日晚間6時許發生嚴重車禍，15歲少年偷開祖父的車，一路蛇行撞進臭豆腐攤，造成3死2傷悲劇。在地人一早6點半重回案發現場，雖然事故已經過了12小時，但他直言現場仍瀰漫著血腥味，感嘆說：「我媽原本也要去，因臨時改時間逃過一劫。」
肇事的曾姓少年（15歲）就讀高職餐飲科，17日趁祖父出國偷開其休旅車，卻因會車緊張「分不清煞車和油門」，失控撞進路旁小吃攤，造成2名客人和1名騎士共3人死亡，臭豆腐攤2名員工燙傷。
警方表示，少年被依過失致死罪嫌帶回警局，但因夜間停止偵訊，今（18）早在其父陪同問訊之後，才會送到偵查隊，再送到士林少年法庭。
東湖在地人一早重回案發現場，臭豆腐攤前拉起封鎖線，他在臉書「我是東湖人（社團版）」公開社團中發文，「10/18 6:30，還在整備中的菜市場，昨晚事故地，現場仍瀰漫濃厚血腥味......」。
他還說，整個東湖市場社區都陷入沉重氛圍，攤販做生意都在討論這場奪走3條人命的車禍，疑惑「走在路上或餐廳內用，不知道什麼才叫安全」。他也透露說，媽媽原本昨天也要來此處，但因臨時改時間逃過一劫，感嘆：「家長真的要顧好自己小孩，未成年更要顧。」
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警方表示，少年被依過失致死罪嫌帶回警局，但因夜間停止偵訊，今（18）早在其父陪同問訊之後，才會送到偵查隊，再送到士林少年法庭。
東湖在地人一早重回案發現場，臭豆腐攤前拉起封鎖線，他在臉書「我是東湖人（社團版）」公開社團中發文，「10/18 6:30，還在整備中的菜市場，昨晚事故地，現場仍瀰漫濃厚血腥味......」。
他還說，整個東湖市場社區都陷入沉重氛圍，攤販做生意都在討論這場奪走3條人命的車禍，疑惑「走在路上或餐廳內用，不知道什麼才叫安全」。他也透露說，媽媽原本昨天也要來此處，但因臨時改時間逃過一劫，感嘆：「家長真的要顧好自己小孩，未成年更要顧。」