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明年度總預算卡關，韓國瑜受行政院卓榮泰請託邀請朝野黨團三長共進「和解飯」，而總統府秘書長潘孟安15日率7位大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜允諾，會盡速主持朝野協商，安排人事同意權審查。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，韓國瑜讓人民感受到跟過去不一樣了，「現在搖身一變，不得了」。游盈隆17日在節目《新聞千里馬》指出，潘孟安率7位大法官被提名人拜會韓國瑜，不足為奇，也是禮數，過去也是這樣，不過此方法是否有用，能否保證國會審查順利過關，變數很大。游盈隆表示，韓國瑜現在都當好人，一起吃飯、接待一下，講一些有溫度的話，因此朝野僵局的過程，最大受益者是韓國瑜；韓國瑜曾被民意打入冷宮，如今卻讓人民感受到跟過去不一樣了，「現在搖身一變，不得了，有問題找韓國瑜」。游盈隆說，過去20、30年審預算哪一次不是吵吵鬧鬧，雖然過程風風雨雨，但仍順利化解，不過此次在野黨可能硬杯葛到底，甚至大砍預算，現在行政院長也無法根據過去經驗做為決策依據，「主要是執政黨會受傷」。游盈隆也提醒，卓內閣要有危機意識，若是以過去經驗此次依照辦理，可能是很大錯誤，因為這次的在野黨不是過去的在野黨。