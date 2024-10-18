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晶圓代工龍頭台積電昨（17）日舉行法說會，公布Q3財報表現驚豔四座，財測超越法人樂觀期望，台積電調高全年營收年增近3成，外資一片看好，台積電ADR於17日收盤狂漲近10%，以205.84美元作收創新高價位，激勵台指期夜盤大漲超過700點，台積電期貨盤中一度也衝上1135元。台積電法說會釋利多，台積電今（18日）早跳空開高60元，早盤強漲超過6%，飆上1100元新天價，激勵台股今天大漲逾600點，最高達23660.05點，市值來到28.53兆。針對全年營收展望，台積電董事長魏哲家指出，由於強勁AI需求，帶動整體產能利用率提升，全年會有接近30％的營收成長。台積電今年資本支出仍維持略高於300億美元的目標，目前尚無2025年資本支出規劃，不過，明年是健康成長一年，資本支出有機會比今年高。台積電曾預估，2021至2026年營收年複合成長率（CAGR）介於15%至20%，針對2026年後的長期營運展望，魏哲家表示，目前沒有具體數字可提供，但可以保證，接下來5年也會非常健康。法人關切AI需求是否為真？魏哲家一句「AI is Real」，並援引重要客戶對的AI需求「非常瘋狂」看法，緩解投資人對AI的憂慮，也提振外資信心，全面上修台積電目標價，最高上看1600元。