10月下旬進入秋天，不過菲律賓東部外海熱帶擾動訊號愈來愈清楚，預估月底前會有1至2個熱帶擾動生成，並有機會增強為中颱或以上強度的颱風，且評估對我臺灣會有直接或間接的影響。不過，由於時間尚久，不確定性大，需要持續追蹤觀察。而今（18）日入夜後北部及東部會有一鞭明顯天氣轉變，轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫也隨之下降轉涼，提醒民眾出遊需要留意天氣變化。
10月下旬至少有1-2個熱帶擾動生成
氣象專家林得恩於FB專頁「林老師氣象站」發文示警，10月下旬秋颱將大爆發！目前菲律賓東部外海熱帶擾動訊號愈來愈清楚，周遭環境除攝氏31度的高海溫外，還有附近海域的垂直風切小及高海水熱焓量等有利條件加持，評估應該至少還會有1至2個熱帶擾動生成，並有極高機會再增強為「強度都不弱」的颱風（至少為中度颱風或以上）。
根據今（18日）晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，要留意菲島東部外海的這顆熱帶擾動未來的發展趨勢，評估對臺灣會有直接或間接的影響。不過，由於時間尚久，不確定性大，仍需持續追蹤監測觀察。
週末東北季風南下，北部及東部變天轉雨
根據「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒預報指出，今（18）日臺灣為高壓迴流偏東風且水氣也較少的環境，各地普遍為晴時多雲較穩定的天氣，僅東部或午後山區偶有零星短暫陣雨，整體降雨影響小，氣溫悶熱，預報高溫約攝氏31-35度，越往南越熱，戶外活動請多加補充水分了，日夜溫差也比較大，早出晚歸亦要留意氣溫變化。
預測今日入夜後至明日（18日至19日）清晨將逐漸隨一道微弱鋒面通過北部海面後，明日白天起東北季風逐漸南下，北部及東部的天氣將有一波明顯的轉變了。週末兩日臺灣就會受東北季風影響，北部及東部轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫也隨之下降轉涼，預測高溫約攝氏26-29度，低溫約攝氏22-24度，山區也有大雨出現機會，務必留意降雨變化。
而季風南下幅度有限，對中南部影響小，可維持晴時多雲較穩定天氣，僅午後山區有零星陣雨機會，預測高溫約攝氏31-34度，低溫約攝氏24-26度，日夜溫差較大。
下週一（21日）東北季風減弱，北部及東部降雨減緩，氣溫微幅回升。不過，下週二（22日）起至下各週末，臺灣附近將有機會持續受東北季風影響，天氣型態將較類似為迎風北部及東部以陰沉天氣、短暫陣雨為主，且氣溫較涼，而季風南下幅度依然有限，對中南部影響不大。
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氣象專家林得恩於FB專頁「林老師氣象站」發文示警，10月下旬秋颱將大爆發！目前菲律賓東部外海熱帶擾動訊號愈來愈清楚，周遭環境除攝氏31度的高海溫外，還有附近海域的垂直風切小及高海水熱焓量等有利條件加持，評估應該至少還會有1至2個熱帶擾動生成，並有極高機會再增強為「強度都不弱」的颱風（至少為中度颱風或以上）。
根據今（18日）晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，要留意菲島東部外海的這顆熱帶擾動未來的發展趨勢，評估對臺灣會有直接或間接的影響。不過，由於時間尚久，不確定性大，仍需持續追蹤監測觀察。
週末東北季風南下，北部及東部變天轉雨
根據「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒預報指出，今（18）日臺灣為高壓迴流偏東風且水氣也較少的環境，各地普遍為晴時多雲較穩定的天氣，僅東部或午後山區偶有零星短暫陣雨，整體降雨影響小，氣溫悶熱，預報高溫約攝氏31-35度，越往南越熱，戶外活動請多加補充水分了，日夜溫差也比較大，早出晚歸亦要留意氣溫變化。
預測今日入夜後至明日（18日至19日）清晨將逐漸隨一道微弱鋒面通過北部海面後，明日白天起東北季風逐漸南下，北部及東部的天氣將有一波明顯的轉變了。週末兩日臺灣就會受東北季風影響，北部及東部轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫也隨之下降轉涼，預測高溫約攝氏26-29度，低溫約攝氏22-24度，山區也有大雨出現機會，務必留意降雨變化。
而季風南下幅度有限，對中南部影響小，可維持晴時多雲較穩定天氣，僅午後山區有零星陣雨機會，預測高溫約攝氏31-34度，低溫約攝氏24-26度，日夜溫差較大。
下週一（21日）東北季風減弱，北部及東部降雨減緩，氣溫微幅回升。不過，下週二（22日）起至下各週末，臺灣附近將有機會持續受東北季風影響，天氣型態將較類似為迎風北部及東部以陰沉天氣、短暫陣雨為主，且氣溫較涼，而季風南下幅度依然有限，對中南部影響不大。