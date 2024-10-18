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▲溫拿圭畢達染上罕見皮膚病，並且久病纏身。（圖／翻攝自X）

▲《幽魂娜娜》男主角溫拿圭畢達（右）病逝。（圖／IMDb）

泰國票房破億鬼片《幽魂娜娜》男主角溫拿圭畢達（Winai Kraibutr）因長相帥氣，被譽為「泰國版張國榮」，然而卻染上罕見皮膚病，靈媒稱他前世業力太重，今世才會受病痛折磨，引發關注。從模特兒轉為演員的溫拿圭畢達事業如日中天之際卻不幸罹患罕見皮膚病，他抗病長達5年時間，最後還是不敵病魔離開人世，死前全身長滿水泡，並且久病纏身。2016年溫拿圭畢達擔任一個通靈綜藝節目的嘉賓，被通靈師直指他是「造口業的人」，由於業力已經很大，以後需要小心行事，而他本人亦承認。之後通靈師又問溫拿圭畢達有沒有傷害過小動物，他表示小時候不懂事殺了很多小動物，長大後有位高僧曾對他說：「你小時候殺了很多小動物，你現在將會全身酸痛」，溫拿圭畢達說每天身體都很痛，有時痛到無法睡覺及無法走路，通靈師表示看到怨靈在溫拿圭畢達身邊，他本人希望得到寬恕。後來溫拿圭畢達確診患上「類天皰瘡」，為自體免疫疾病，令皮膚自行生水泡，連醫生都表示沒有病因，他再次參加通靈綜藝節目，更被通靈師斷言一定無法痊癒。隨著病情不斷惡化，溫拿圭畢達由行走自如變成要靠輪椅代步，被病魔折磨到骨瘦如柴，他透過朋友尋找通靈師問前世今生，對方指溫拿圭畢達前世是有權有勢的印度或者巴基斯坦富商，得罪過很多人，甚至對佛教等宗教做過不好的事情，今人繼承了很大業力。通靈師替溫拿圭畢達找尋到七位被他在前世傷害得最嚴重的人，費了不少力氣才逐一找到，當中四人今生當上和尚並已圓寂，所以溫拿圭畢達只能到四人生前所在的寺院，通過一系列儀式懺悔。而第五位是一名女教師，早在15年去世，溫拿圭畢達親自到訪這位女士所在的村落，並進行請求赦免罪行的懺悔儀式，有指他完成向五位前世債主的懺悔儀式後，身體一度好轉並可以減藥，接著繼續尋找最後兩位前世債主。第六位債主是一名仍然在世的男性，他一口答應懺悔儀式並順利地完成；然而最後一名債主今生竟然是回教徒，不相信輪迴轉世，更將懺悔儀式視為侮辱，拒絕了溫拿圭畢達的要求，有指通靈師曾提到這人前世是佛教徒，因為遭受極大痛苦而發誓來生要信奉其他宗教。之後溫拿圭畢達可能因為無法消除業力而壓力太大，病情急速惡化，最終在今年3月20日因因為細菌感染離世。