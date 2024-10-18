我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍戰G3，紐約洋基今（18）日客場對上克里夫蘭守護者，洋基在前7局打完以1:3落後守護者，8局上Aaron Judge、Giancarlo Stanton背靠背開轟，助洋基超前比分，9局上Gleyber Torres擊出高飛犧牲打，為洋基再添一分保險分，但9局下2人出局，Luke Weaver遭Jhonkensy Noel敲出追平兩分砲，10局下Fry在兩人出局的情況下，敲出再見轟，終場守護者以7:5擊敗洋基，拿下系列賽首勝。談到本場比賽遭逆轉輸球，Boone坦言以這樣的方法輸球顯然非常糟糕，但球隊已經準備好明天的比賽，關於9下的追平轟，Boone表示Weaver整體表現還是非常好，那球也投得非常好，可惜被對方掌握到。最後Boone被問到在被逆轉前，是不是有感覺系列賽已經勝券在握的感覺，