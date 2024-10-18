美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍戰G3，紐約洋基今（18）日客場對上克里夫蘭守護者，洋基在10局下被David Fry敲出再見兩分砲，終場以5:7不敵守護者，洋基總教練Aaron Boone賽後表示：「今天是一場精彩的比賽，雙方在對上兩個頂尖牛棚投手都打出好表現，但守護者比我們還要有韌性。」
守護者上演大驚奇 兩支全壘打拿下系列賽首勝
洋基在前7局打完以1:3落後守護者，8局上Aaron Judge、Giancarlo Stanton背靠背開轟，助洋基超前比分，9局上Gleyber Torres擊出高飛犧牲打，為洋基再添一分保險分，但9局下2人出局，Luke Weaver遭Jhonkensy Noel敲出追平兩分砲，10局下Fry在兩人出局的情況下，敲出再見轟，終場守護者以7:5擊敗洋基，拿下系列賽首勝。
談到本場比賽遭逆轉輸球，Boone坦言以這樣的方法輸球顯然非常糟糕，但球隊已經準備好明天的比賽，關於9下的追平轟，Boone表示Weaver整體表現還是非常好，那球也投得非常好，可惜被對方掌握到。
被問到是否有勝券在握的感覺 Boone：不要再問這種問題
最後Boone被問到在被逆轉前，是不是有感覺系列賽已經勝券在握的感覺，Boone說：「拜託，當然沒有，不要再問這種問題了，你今天也看到追平轟跟再見轟，季後賽沒有所謂勝券在握這種東西，什麼事情都會發生。」
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洋基在前7局打完以1:3落後守護者，8局上Aaron Judge、Giancarlo Stanton背靠背開轟，助洋基超前比分，9局上Gleyber Torres擊出高飛犧牲打，為洋基再添一分保險分，但9局下2人出局，Luke Weaver遭Jhonkensy Noel敲出追平兩分砲，10局下Fry在兩人出局的情況下，敲出再見轟，終場守護者以7:5擊敗洋基，拿下系列賽首勝。
談到本場比賽遭逆轉輸球，Boone坦言以這樣的方法輸球顯然非常糟糕，但球隊已經準備好明天的比賽，關於9下的追平轟，Boone表示Weaver整體表現還是非常好，那球也投得非常好，可惜被對方掌握到。
被問到是否有勝券在握的感覺 Boone：不要再問這種問題
最後Boone被問到在被逆轉前，是不是有感覺系列賽已經勝券在握的感覺，Boone說：「拜託，當然沒有，不要再問這種問題了，你今天也看到追平轟跟再見轟，季後賽沒有所謂勝券在握這種東西，什麼事情都會發生。」