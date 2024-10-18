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總預算卡關，立法院程序委員周二會未將總預算案列入今（18）日院會報告事項，民進黨立委今凌晨在議場外排隊，今一早順利提案，要將總預算案列入議程，不過國民黨反對，表決後，綠營仍不敵藍白聯手，贊成49票、反對58票，其中民進黨團總召柯建銘、綠委楊曜都未投票。總預算案又被封殺，民進黨立委在議場舉牌抗議，痛批藍白亂國，一手要預算、一手擋預算。民眾黨立委林國成在周二的程序委員會提議，將總預算案暫緩列案，主席、藍委吳宗憲裁示，留待週五院會處理。立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，預算卡關的關鍵、原住民禁伐補償金，民進黨僅同意從3萬元提高為4萬元，藍白認為，《原住民保留地禁伐補償條例》已在6院三讀通過，補償金從3萬元提高到6萬元，行政院未提覆議，總統也已公告，行政院就該依法行政。朝野協商無共識，韓國瑜昨裁示，下周一繼續協商，請行政院主計總處主計長陳淑姿提具體解決方案。民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰今凌晨3點就在議場門口夜排，並在7點議場一開始就成功遞案，要求將總預算案列入報告事項。但表決解果，執政黨49票、在野黨58票，綠營少了柯建銘與楊曜，在野黨除韓國瑜與副院長江啟臣外，林國成與國民黨立委葛如鈞也未投票。