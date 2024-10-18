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▲SS501是紅極一時的韓國男團，可惜在2010年後團員就各自單飛。（圖／ss501 official site 臉書）

▲金賢重當時主演韓版流星花園《花樣男子》，在劇中深情帥氣的形象讓他爆紅。（圖／花樣男子劇照）

南韓男子團體SS501在2005年出道，成員包含以韓版流星花園《花樣男子》爆紅的金賢重，還有許永生、金奎鐘、朴政珉、金亨俊，5人在2010年因與經紀公司合約到期，未全數續約，形成「單飛不解散」的情況。最近有韓媒獨家爆料，SS501將再度合體，讓老粉絲相當期待，但消息曝光沒多久後，金賢重的經紀公司就出面否認了，表示：「沒有聽說關於SS501合體的事」，疑似是烏龍一場。韓國媒體《YTN》獨家報導，SS501明年出道將滿20週年，5名成員將合體推出回歸作品，目前正在準備新專輯中。報導更稱這次的回歸作品瞄準日本市場，預計推出日文專輯，讓粉絲相當期待。不過金賢重個人的經紀公司出面否認，表示沒有聽到關於任何SS501要合體的規劃，金奎鐘的經紀公司也澄清，彼此之間沒有相關討論。事實上，SS501當年與經紀公司DSP Media合約到期後，5名成員就各自與新的公司簽約，因此要想再度合體活動，難度就提高不少。金賢重表示團體沒有解散，只是因為沒有公司願意一次簽下他們5個人，團員才只好各奔東西，各自發展，形成「單飛不解散」的局面，最後一次推出團體專輯停在2010年。回顧SS501當年盛況，5名歐巴出道即巔峰，當時在韓國的地位一度可媲美男團東方神起、Super Junior。2009年金賢重主演韓版流星花園《花樣男子》更紅遍亞洲，讓SS501知名度更加提升，團體還於當年舉行亞洲巡迴演唱會，台灣站於台北小巨蛋舉行，吸引不少粉絲到場。可惜之後金賢重捲入家暴醜聞，遭爆毆打前女友導致其流產，形象受到重創。雙方官司纏訟多年，最終法院才在2016年判決前女友提供的對話紀錄、證詞經過刪改，可信度低，判金賢重所有罪名都不成立，還他清白。不過金賢重演藝事業受到嚴重打擊，2017年3月更因酒駕被開罰200萬韓幣（約新台幣46萬元），形象跌落谷底。