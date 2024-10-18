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某高中被傳出發放「戰時狀態青年服勤同意書」，遭疑是在徵求高中生同意參加戰時狀態後勤工作，引發家長疑慮。國防部長顧立雄坦言，這種同意書沒意義，可以研議檢討廢除，教育部長鄭英耀也對造成家長恐慌公開致歉。對此，國民黨立委徐巧芯透露，針對全民防衛動員準備法、民防法，她在此會期都有提出修法，把跟學生相關的內容全部都拿掉；一旁的媒體人陳揮文聽到後，忍不住捶心肝說「你不要幫賴清德嘛！」徐巧芯17日在節目《庶民大頭家》表示，針對青年服勤同意書，經她詢問，台北市近8萬名學生僅3700位回函同意，其實也很容易理解，過去政府有請過高中生來幫忙地震、颱風救災嗎？就算是防災救護，她也相當不解。徐巧芯說，全民防衛動員準備法、民防法，在這屆立法院裡都有提出修法，把戰爭相關、學生相關全部都拿掉，用法律來檢驗，若如縣政府說的只有防災、救災，且與學生無關，民進黨應該不會有意見才對。同台的陳揮文聽到後，立刻表示「我有意見，就不要拿掉啊！」甚至還忍不住捶心肝說，「你不要幫賴清德嘛！」徐巧芯則回應「你想太多了」，不用緊張，屆時只要看修法的態度，就能知道民進黨到底是為了防災還是軍事。