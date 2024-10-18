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前總統蔡英文近日啟動訪歐之旅，昨更在歐洲議會與約50位議員交流，是台灣卸任元首第一位來到歐盟總部所在地並進入議會大樓。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（18）日大讚，蔡英文是台灣最稱職、亮眼的外交代言人，且她在世界各地是非常歡迎的。歐洲議會布魯塞爾議事大樓17日午間冠蓋雲集，除了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）外，蔡英文也接受約50位友台議員熱情接待；蔡英文致詞感謝歐洲議會支台灣有意義的參與國際組織，「你們對台灣的大力支持，深刻提振了站在獨裁威脅最前線的台灣人民信心」。對此，吳思瑤受訪時直呼，蔡英文是破紀錄的，甫卸任幾個月內就獲得高規格的國際邀訪，並前進歐洲，且受邀的都是重要國家。她說，蔡英文所會晤、參與的論壇都是全球矚目，這是蔡英文從擔任總統時期累積的外交成就，深獲國際肯定。吳思瑤提到，蔡英文卸任後，扮演台灣的多軌外交角色，並替台灣走向國際，會是台灣最稱職、亮眼、關鍵的外交代言人，蔡英文應邀到更多國家邀訪，為台灣發聲，「小英在世界各國是非常受歡迎的，相關邀訪應該會讓她忙一段時間」。