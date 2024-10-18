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晶圓代工龍頭台積電與光學鏡頭大廠大立光皆於昨（17）日舉行法說會。台積電法說釋出利多，今（18）日股價衝上1100元，創歷史新高。大立光Q3營收表現穩健，但坦言客戶大砍單，Q4季營收將較Q3下滑，股價跳空開低，早盤一度重挫逾9%，盤中跌幅收斂，下跌約7至8%，挫約200元，來到2345元位置。台積電Q3業績受惠於智慧型手機和AI相關應用，合併營收約新台幣7596億9千萬元，稅後純益約新台幣3252億6千萬元，Q3毛利率飆57.8％，Q3營業利益率為47.5%，稅後純益率則為42.8%，每股稅後盈餘12.54元創新高，優於法人預期。台積電預期Q4營收，約會落在261億元至269億美元之間，以中間值換算，將季增約13％，續創新高。魏哲家表示，由於強勁AI需求，全年會有接近30％的營收成長。受惠更高的產能利用率與成本改善效益，以1美元兌32元新台幣計算，台積電預期Q4毛利率約落在57％至59％之間，較Q3季增加0.2個百分點；營利率約落在46.5％至48.5％。大立光儘管Q3財報表現穩健，營收189.49億元，毛利率50.22%，爲今年新高；EPS達49.67元，創近8季新高。然而，大立光董事長林恩平對於後市態度保守，坦言客戶顯著下修訂單，加上競爭對手開始出貨，手機市場在Q4的需求相較Q3會有很大的差距，營收也將明顯下滑。