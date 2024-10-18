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台北市內湖區一名15歲曾姓少年，昨（17）日晚間偷偷前往祖父家中偷開車外出，未料出門才短短5分鐘，豈料卻在內湖東湖路、安康路口失控，車輛飄移後猛撞進臭豆腐小吃攤，瞬間奪走3條人命。警方雖通知少年祖父到案，卻是一對疑似阿公親友的夫妻現身，夫妻倆則解釋「阿公人不在台灣」。昨天傍晚6時許，曾姓少年偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路東湖市場時，突失控擦撞對向汽車，一路左右飄行，最終暴衝撞進街邊一間臭豆腐攤，車輛及店面嚴重毀損，造成店內顧客60歲陳男、51歲高女及機車騎士61歲盧男重傷，當場失去呼吸心跳、肢體變形，分別送汐止國泰、三總和北醫急救後仍不治。此外車禍也造成另外2名女子燙傷，2人則送往汐止國泰醫院治療，送醫前意識清醒。周邊目擊車禍的民眾表示，車輛過東湖路轉進安康路後，先擦撞一輛停等紅燈的汽車，之後突然加速往前衝撞進臭豆腐店內，發出「砰一聲」巨響。警方表示，曾姓少男沒有駕照，經測後酒測值為0，身上搜出電子煙彈，但未有毒品反應，由於夜間停止訊問。不過根據《東森新聞》報導，由於少年是通知祖父車輛釀禍，因此通知少年祖父到案說明，不過實際出現在交通隊外的，卻不是少年阿公，而是一對疑似是阿公親友的夫婦。該夫婦也透露，肇事少年「才高一」，且祖父母目前在峇里島，不在台灣無法立刻到案說明。