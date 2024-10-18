大都會陷入兩難！MLB美國職棒國聯冠軍系列賽G4，道奇當家球星大谷翔平首打席就開轟，也讓大都會決定「閃避大谷」，未料下一棒的Mookie Betts扮演殺手，前4個打數敲出3支安打，包括一發兩分砲，7局還沒打完，就已灌進4分打點，寫下生涯新紀錄。
大谷翔平首打席面對大都會左投Quintana，鎖定一顆偏高的伸卡球，一棒掃出422英尺的大號全壘打，幫助大都會先馳得點。
被下馬威震撼的大都會，接下來開始「閃避大谷」，連3個打席都用保送把大谷翔平送上一壘，未料Mookie Betts發飆，全部都敲出安打，包括全壘打和二壘安打，大谷翔平單場跑回4分。
大谷翔平季後賽8場比賽，在壘上有跑者的情況下，打擊率高達7成79，9次打擊敲出7支安打；但在沒有跑者時卻嚴重熄火，22打數（25打席）無安打。此役首打席開轟後，也終結小低潮，也讓二棒Mookie Betts獲得更多打擊機會。
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被下馬威震撼的大都會，接下來開始「閃避大谷」，連3個打席都用保送把大谷翔平送上一壘，未料Mookie Betts發飆，全部都敲出安打，包括全壘打和二壘安打，大谷翔平單場跑回4分。
大谷翔平季後賽8場比賽，在壘上有跑者的情況下，打擊率高達7成79，9次打擊敲出7支安打；但在沒有跑者時卻嚴重熄火，22打數（25打席）無安打。此役首打席開轟後，也終結小低潮，也讓二棒Mookie Betts獲得更多打擊機會。