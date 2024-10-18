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▲2024年國聯冠軍戰G4，洛杉磯道奇客場對上紐約大都會，道奇日籍球星大谷翔平首打席就開轟，敲出幫助球隊取得領先的陽春砲，也終結自己壘上無人時22打數無安打的另類低潮。（圖／美聯社／達志影像）

大都會陷入兩難！大谷翔平首打席面對大都會左投Quintana，鎖定一顆偏高的伸卡球，一棒掃出422英尺的大號全壘打，幫助大都會先馳得點。被下馬威震撼的大都會，接下來開始「閃避大谷」，連3個打席都用保送把大谷翔平送上一壘，未料Mookie Betts發飆，全部都敲出安打，包括全壘打和二壘安打，大谷翔平單場跑回4分。大谷翔平季後賽8場比賽，在壘上有跑者的情況下，打擊率高達7成79，9次打擊敲出7支安打；但在沒有跑者時卻嚴重熄火，22打數（25打席）無安打。此役首打席開轟後，也終結小低潮，也讓二棒Mookie Betts獲得更多打擊機會。